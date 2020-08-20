В Минске вновь прошёл митинг оппозиции

https://static.news.ru/photo/222e2002-e322-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На площади Независимости в Минске вновь собрались сотни митингующих. Они скандировали лозунги в поддержку действий оппозиции.

По словам очевидцев, обстановка была спокойная. Также они не увидели значительных сил милиции в районе проведения митинга. Помимо этого, недалеко от площади курсировала колонна сторонников Лукашенко. На машинах были закреплены красно-зелёные государственные флаги, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на данную акцию прибыло довольно большое число журналистов из европейских стран.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

Как писал NEWS.ru, возбуждение уголовного дела о захвате власти по факту создания Координационного совета оппозиции является давлением и репрессиями. Об этом заявила соратница экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.