В Минске открыли закрытые из-за протестов станции метро

https://static.news.ru/photo/6e917b34-21ce-11eb-b774-fa163e074e61_660.jpg Фото: metropoliten.by

Руководство Минского метрополитена возобновило работу станций подземки белорусской столицы, которые раньше были закрыты из-за акций против президента страны Александра Лукашенко.

В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме, — говорится на сайте транспортной системы.

Станции были закрыты в 11:10 на вход и выход. Горожане не могли воспользоваться станциями «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Немига» и «Фрунзенская». Поезда проезжали их без остановок.

Как писал NEWS.ru, силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Они не позволяют гражданам перемещаться по Минску. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали больше 380 протестующих.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.