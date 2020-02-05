https://static.news.ru/photo/5e1c910c-4827-11ea-8a66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Tolochko/Global Look Press

Белорусская аналитическая мастерская Андрея Вардомацкого провела исследование, в ходе которого выяснилось, что в стране началось «обвальное падение» пророссийских настроений.

Социологи обнаружили, что доля сторонников союза с РФ упала с 60,4% до 40,4%. При этом в Белоруссии начали царить проевропейские настроения. Число граждан, поддерживающих вступление Минска в Евросоюз, выросло с 24,4 до 32 %.

Больше половины граждан Белоруссии (74,6%) считают, что их страна и Россия должны быть независимыми государствами, но иметь дружеские отношения и открытую границу. Только 12,8 % белорусов поддержали объединение их родины с Россией. Около 3,7% считают, что государство может просто стать частью РФ, сообщает Belsat.eu.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что об объединении России и Белоруссии речи идти не может. По его мнению, нет никаких оснований для рассмотрения такого варианта развития событий.