В Минске началась автомобильная акция оппозиции

https://static.news.ru/photo/d7727a84-d99b-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/dolbysystem

В Минске проходит автомобильная акция протеста оппозиции. Водители машин начали сигналить на центральном проспекте Независимости.

Они выставляют из окон автомобилей флаги и сжатые кулаки. Пешеходы приветствуют их аналогичными жестами. Присоединиться к акции приглашают в оппозиционных Telegram-каналах, которые поддерживает штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ранее в Белоруссии сообщили о задержании милицией главы штаба кандидата в президенты Тихановской — Марии Мороз. Причины пока неизвестны.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По стране прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.