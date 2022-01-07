В МИД России оценили обстановку в Казахстане

Обстановка в Казахстане после событий 5--6 января улучшается. В республике нормализуется хозяйственно-экономическая жизнедеятельность, восстанавливается работа транспорта, национальных платёжных систем. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве отметили, что граждане РФ в ходе протестных акций и столкновений экстремистов с силовиками в Казахстане не пострадали.

В Алма-Ате правоохранительные органы взяли под контроль все административные здания и аэропорт. Многие боевики ликвидированы или задержаны, устанавливаются их личности.

Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной, — говорится в тексте.

В МИД добавили, что кризисный штаб посольства России в Нур-Султане обрабатывает сообщения россиян, заявивших о невозможности выехать из Казахстана. Уточняются места их проживания для решения вопроса об отправке на Родину.

Для граждан России, которые находятся в Алма-Атинской области, 9 января будут организованы рейсы военно-транспортной авиации Минобороны РФ из аэропорта Алма-Аты в Иваново и Оренбург.

Ранее политолог Уразгали Сельтеев заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане планировали совершить государственный переворот и, взяв под свой контроль Алма-Ату, объявить её столицей. Он отметил, что одну из ключевых ролей в этом играло бывшее руководство Комитета нацбезопасности (КНБ).

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране. В Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Позднее президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о направлении в республику миротворцев.