В МИД Азербайджана назвали число погибших от подрыва на минах в Карабахе МИД Азербайджана: 268 граждан стали жертвами мин в Карабахе и Восточном Зангезуре

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Армения до сих пор полностью не вывела свои силы с территории Азербайджана и продолжает целенаправленные провокации против страны, включая целенаправленное минирование, сообщается на сайте МИД Азербайджана. Так, с ноября 2020 года жертвами подрыва на минах в Карабахе и Восточном Зангезуре стали 268 граждан Азербайджана, из них 45 погибли, еще 223 человека получили ранения, заявили в ведомстве.

С момента окончания <...> войны 2020 года от взрывов мин пострадали 268 наших граждан, погибли 45 человек, в том числе три журналиста. Из 45 погибших 35 мирных жителей, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана призвало оказать давление на Армению для решения минной проблемы, а также обвинило Ереван в использовании Лачинского коридора для переброски противопехотных мин на территорию соседнего государства в 2021 году. Там потребовали организовать сотрудничество Армении в деле по разминированию, в рамках которого Армения должна предоставить Азербайджану точные карты минных полей. Эти шаги будут способствовать миру и безопасности в регионе.