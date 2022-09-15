В Казахстане назвали фейком слухи о выходе из ОДКБ МИД Казахстана назвал «абсолютным фейком» информацию о выходе страны из ОДКБ

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Башня Байтерек, бульвар Нуржол в Нур-Султане. Казахстан

Сообщения о том, что Казахстан планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются «абсолютным фейком», сообщает портал Stopfake.kz со ссылкой на МИД республики. В ведомстве подчеркнули, что Казахстан стоял у истоков создания данного объединения и членство в нем полностью отвечает национальным интересам страны.

Можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности, — заявили в МИД республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан с 2023 года собирается приостановить членство в ОДКБ. Уточнялось, что к 1 января республика поставит в известность о своем решении все страны — участницы организации.

Ранее депутаты маслихата (местного представительного органа) столицы Казахстана поддержали предложение вернуть городу прежнее название Астана. Решение было принято по итогам заседания — большинство депутатов высказались в поддержку данной инициативы.