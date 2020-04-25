В Казахстане 820 медработников заразились коронавирусом

В Казахстане медицинские работники составляют 30% от числа всех заразившихся коронавирусом. Инфекцию диагностировали у 820 сотрудников больниц, основная масса из них — младший и средний медицинский персонал.
По словам председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава республики Тимура Султангазиева, в инфекционных стационарах COVID-19 заражается меньше врачей. Это происходит из-за того, что они носят средства индивидуальной защиты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайного положения в стране продлён до 11 мая. Решение было принято на «основании предложения государственной комиссии и экспертов» на фоне сложной ситуации, писал NEWS.ru.
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