В Грузии задержали сына бывшего премьера по подозрению в нападении с ножом

Сотрудники полиции Грузии задержали Бусу Жванию, сына бывшего премьер-министра страны Зураба Жвании.
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В отношении 24-летнего Жвании возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до шести лет тюремного заключения.
По некоторым данным, сын бывшего премьера также пострадал при конфликте с Топадзе.
Зураб Жвания занимал пост главы правительства Грузии с 2003 по 2005 год. В феврале 2005 года его нашли мёртвым в квартире в Тбилиси вместе с вице-губернатором края Квемо Картли Раулем Юсуповым. Официальной версией гибели обоих стало отравление бытовым газом.
Ранее в июле стало известно о задержании зятя бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Миндия Гогочури обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса — драка и незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, передавал NEWS.ru.
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