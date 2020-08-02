В Грузии задержали сына бывшего премьера по подозрению в нападении с ножом

https://static.news.ru/photo/fff61a3e-d4e5-11ea-bbda-fa163e074e61_660.jpg Фото: შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia/facebook.com

Сотрудники полиции Грузии задержали Бусу Жванию, сына бывшего премьер-министра страны Зураба Жвании.

Об этом сообщает телеканал Rustavi 2. Следствие считает, что Жвания ранил ножом внука бывшего депутата парламента Гоги Топадзе — 22-летнего Левана. По данным правоохранителей, нападение произошло утром 2 августа, когда пострадавший возвращался домой с друзьями. Леван Топадзе находится в одной из клиник Тбилиси в тяжёлом состоянии.

В отношении 24-летнего Жвании возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до шести лет тюремного заключения.

По некоторым данным, сын бывшего премьера также пострадал при конфликте с Топадзе.

Зураб Жвания занимал пост главы правительства Грузии с 2003 по 2005 год. В феврале 2005 года его нашли мёртвым в квартире в Тбилиси вместе с вице-губернатором края Квемо Картли Раулем Юсуповым. Официальной версией гибели обоих стало отравление бытовым газом.

Ранее в июле стало известно о задержании зятя бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Миндия Гогочури обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса — драка и незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, передавал NEWS.ru.