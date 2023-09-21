В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян, сообщает корреспондент NEWS.ru. Среди участников переговоров делегаты из Карабаха, трое представителей Баку, а также представитель российского миротворческого контингента. Участники встречи сидят за круглым столом. Во время протокольной съемки не было сделано каких-либо заявлений.

Власти Азербайджана представляет ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Карабахских армян на переговорах представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика обеспечит все права армян Карабаха. Он подчеркнул, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом», она никогда ни в чем его не обвиняла.

Министерство обороны Азербайджана начало антитеррористические мероприятия в Карабахе 19 сентября с целью восстановления конституционного строя республики. 20 сентября сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.