В Белоруссии снимут сериал о достижениях страны

https://static.news.ru/photo/a2ce2082-8d54-11ea-8734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Белоруссии планируют снять игровой многосерийный фильм о социально-экономических достижениях страны.

Сообщение о приёме заявок на участие в конкурсе появилось на официальном портале госзакупок. В нём говорится о фильме, состоящем из восьми серий. Длительность каждой — от 44 минут. Среди предложенных жанров — драма, мелодрама, приключения и другие.

Ориентировочная стоимость фильма — около $1,4 млн. При этом государство может выделить не более 70% этой суммы, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что государству потребуется $2–2,5 млрд международной помощи, чтобы преодолеть вызванный коронавирусом экономический кризис.