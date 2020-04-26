Белоруссия запросит более $2 млрд внешней помощи из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f49c97a-87f6-11ea-a5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что государству потребуется $2–2,5 миллиарда рублей международной помощи, чтобы преодолеть вызванный коронавирусом экономический кризис.

Вот эти все международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми вступили в переговоры, — цитирует Крутого ТАСС.

По его словам, белорусское правительство согласится предоставить «правительственные гарантии» и увеличить лимит государственного долга республики.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия и Швеция остались последними странами Европы, власти которых отказались от жёстких ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Число заразившихся белорусов 26 апреля превысило 10 тысяч человек.