В Белоруссии пожаловались на споры с РФ из-за нефти и газа

https://static.news.ru/photo/91be7328-4f79-11ea-ab96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Если бы между Россией и Белоруссией не было споров по поставкам нефти и газа, сотрудничество двух стран стало бы «более мощным», заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убеждён, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы ещё более мощным, — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, Москва была и остаётся стратегическим партнёром Минска. В связи с этим власти РБ заинтересованы в укреплении и углублении этих связей.

Хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. <...> Принцип многовекторности остаётся. Нужно просто всем чётко понимать: есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные. Мы намерены и будем стремиться развивать наши отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг, — подчеркнул он.

Он добавил, что страну нельзя винить за стремление к многовекторной политике, так как в этом состоит её «выживание» как государства.

Ранее политик сообщил, что представители руководства стран Европейского союза будут включены в расширенные санкционные списки Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, 19 ноября в Москве прошли переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру России.