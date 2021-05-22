В Белоруссии показали записи переговоров с севшим в Минске рейсом

https://static.news.ru/photo/7b65e9b4-bc59-11eb-a730-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/minsknationalairport

Государственный белорусский телевизионный канал ONT показал записи переговоров с рейсом авиакомпании Ryanair, который был экстренно посажен в минском аэропорту, где милиция задержала основателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в стране экстремистским, Романа Протасевича.

В первом фрагменте переговоров сообщается о том, как служба безопасности неназванной воздушной гавани получила по электронной почте информацию о взрывном устройстве на борту лайнера.

На второй записи диспетчер запрашивает борт и уточняет, откуда именно поступила рекомендация о посадке в Минске. Согласно ответу, экипаж принял это решение самостоятельно.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске лайнер Ryanair распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пользователи Интернета потребовали объяснений от представителей авиакомпании. Так, один из комментаторов спросил, сколько денег получили пилоты за посадку «заминированного» борта. Иные уточняли, понимают ли в Ryanair, что буквально «убили» этим решением своего пассажира.