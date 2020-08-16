В Белоруссии освободили всех не арестованных судом демонстрантов

https://static.news.ru/photo/9942609c-dfba-11ea-b21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Белоруссии освободили из изоляторов всех задержанных участников демонстраций, в отношении которых не были вынесены постановления суда об административном аресте. Об этом заявил представитель местного правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

В изоляторах остаются те участники манифестаций, в отношении которых суд вынес постановления об административном аресте. Они продолжают отбывать срок, — цитирует ТАСС Стефановича.

По его словам, некоторые задержанные, в отношении которых были вынесены судебные постановления об аресте, тоже были освобождены, так что единой системы в процессе освобождения задержанных демонстрантов не просматривается.

Правозащитник сказал, что не может точно сказать, сколько демонстрантов находятся в изоляторах, а скольких отпустили.

Ранее белорусское МВД запустило горячую линию для информирования граждан о местонахождении задержанных во время акций протеста. Как сообщалось, задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказали о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд. Задержанные рассказали о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей, писал NEWS.ru.