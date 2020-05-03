В Белоруссии назвали предположительную дату завершения пандемии в стране

https://static.news.ru/photo/01ef6ebc-8d79-11ea-89d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Медики Белоруссии ожидают пик пандемии в стране к 20-м числам мая, а её полное завершение к 14 августа. Об этом заявил заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич.

По прогнозам, у нас к 20-м числам мая должен быть достигнут пик, затем должно наступить снижение примерно к середине июня, и даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмар — это 14 августа. Дай бог, чтобы это было так или еще раньше, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что не может отменить парад Победы 9 мая из-за того, что президента не поймут жители страны. Он также похвалил людей за то, что они перестали носить маски «где попало».

NEWS.ru передавал ранее, что в Минздраве Белоруссии задумались об экспорте тест-систем на коронавирус.