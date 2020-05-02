В Минздраве Белоруссии задумались об экспорте тест-систем на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ff798df2-8c74-11ea-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалист Минздрава Белорусии Сергей Беляев заявил о рассмотрении возможности экспорта лабораторных тест-систем на коронавирус.

К нам поступают обращения из сопредельных стран по возможности приобретения белорусских тест-систем, потому что они, в принципе, показали свою очень высокую как чувствительность, так и специфичность, — отметил эксперт.

На сегодняшний день в республике производством тест-систем занимаются три различные компании. По словам Беляева, объемов хватит и на продажу.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ объяснила быстрое развитие пандемии COVID-19 в Белоруссии. По словам специалистов, причиной стала недостаточность мер физического дистанцирования.