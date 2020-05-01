ВОЗ объяснила быстрое развитие пандемии COVID-19 в Белоруссии

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Недостаток мер физического дистанцирования стал причиной стремительного распространения COVID-19 в Белоруссии. Об этом сообщил представитель ВОЗ в этой стране Батыр Бердыклычев.

Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования, — цитирует его ТАСС.

Специалист отметил, что усилий Минздрава на данном этапе недостаточно для сдерживания эпидемии, поэтому рассчитывать на перелом ситуации в ближайшее время не стоит. По данным белорусского Минздрава, в республике отмечен устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних 4,5 недель.

При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев, — резюмировал он.

По состоянию на 1 мая численность заражённых коронавирусом в Белоруссии составила 14 917 человек. Скончались 93 жителя.

Ранее NEWS.ru писал, что мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района Белоруссии закрыли для посещения. По некоторым данным, там есть случаи заражения коронавирусом. Именно сюда приезжал Александр Лукашенко с сыном Николаем на Пасху.