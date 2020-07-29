В Белоруссии могут ограничить Интернет во время выборов президента

https://static.news.ru/photo/b7c861bc-d239-11ea-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Белоруссии могут на государственном уровне ограничить работу Интернета. Об этом сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.

По его словам, о таких мерах на встрече с претендентами на высший пост страны, проходившей в Центризбиркоме, рассказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков. Чиновник допустил, что подобные меры будут приняты на митингах, которые могут пройти в период проведения выборов.

Я спросил его, возможно ли ограничение Интернета? Мне был дан ответ, что в случае если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то не исключают полностью такого шага, — цитирует Дмитриева ТАСС.

Днём ранее Равков объявил, что власти страны усилят меры безопасности на объектах, связанных с проведением мероприятий по выборам президента. Такое решение было принято по итогам срочного совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко, связанного с задержанием группы российских граждан.

29 августа было арестовано 33 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК). Российское посольство в Минске получило официальное уведомление об этом. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что все задержанные являются членами ЧВК Вагнера.

Как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин узнал в задержанных бойцов батальона, которым он командовал в Донбассе.

Выборы в Белоруссии намечены на 9 августа.