В Баку назвали фактор, препятствующий достижению мира с Ереваном Байрамов: территориальные претензии к Азербайджану препятствуют миру с Арменией

Претензии Еревана к территориальной целостности Азербайджана, которые сохраняются в Конституции Армении, являются главным препятствием в достижении мира между республиками, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси. При этом он признал, что стороны достигли значительного прогресса по тексту соглашения, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Несмотря на достижение значительного прогресса по тексту мирного соглашения, сохраняющиеся в конституции и других законодательных актах Армении претензии против территориальной целостности Азербайджана являются главным препятствием в рамках мирного процесса, — приводит его слова пресс-служба МИД.

Байрамов добавил, что Баку как инициатор мирной повестки настроен на продолжение усилий по установлению безопасности и спокойствия на Южном Кавказе.

Байрамов ранее принял спецпредставителя главы МИД РФ Игоря Ховаева и обсудил с ним перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном. В ходе встречи он также отметил, что главным препятствием в переговорах являются претензии Еревана к территориальной целостности Азербайджана.