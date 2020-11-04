В Баку назвали число жертв эскалации в Карабахе среди мирного населения

https://static.news.ru/photo/7c2e2216-1e80-11eb-8197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

В результате атак ВС Армении в Нагорном Карабахе в период 27 сентября по 4 ноября погиб 91 мирный житель и ещё 405человек получили ранения. Об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

По данным ведомства, артиллерийскими и ракетными обстрелами разрушены 2,7 тысячи частных домов и 98 многоэтажных зданий. Кроме того, пришли в негодность 500 гражданских объектов Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Ильхам Алиев заявил о готовности прекратить вооружённый конфликт как можно скорее. При этом он подчеркнул, что власти Армении должны взять на себя обязательства по освобождению остальных территорий, которые Баку считает оккупированными.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.