В Армении уволили директора Службы нацбезопасности

https://static.news.ru/photo/b2c78cdc-0944-11eb-a886-fa163e074e61_660.jpg Аргишти Карамян Фото: sns.am

Аргишти Кярамян уволен с должности директора Службы национальной безопасности Армении. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.

Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также части 1 статьи 4.1 закона «Об органах национальной безопасности», освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности, — говорится в документе.

Другим указом исполняющим обязанности директора СНБ назначен Микаел Амбарцумян, который возглавлял следственный департамент СНБ многие годы, а в августе 2020 года занял пост замглавы директора службы.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о госизмене военных в тылу. По его словам, солдат в Нагорном Карабахе подстрекают к предательству.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.