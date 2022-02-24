Украинское посольство начало эвакуацию из Москвы

Украина приступила к эвакуации своего посольства из Москвы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны. Эта информация опубликована в тексте заявления о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. К 13:20 по московскому времени украинский флаг над посольством пока не спущен.

МИД Украины также отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотила для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве. Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в штатном режиме, — сообщает ведомство.

МИД Украины также отмечает, что продолжит защищать права и интересы украинцев в России, в том числе украинских политических заключённых.

Ранее Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, о чём заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам страны. Он призвал россиян выйти на митинги против войны.