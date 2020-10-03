Украинские спасатели ликвидировали три очага лесных пожаров на Донбассе

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За последние два дня сотрудники спасательных служб Украины потушили три крупных очага лесных пожаров в Луганской области на Донбассе.

С одним из очагов спасатели справились накануне вечером, ещё два были ликвидированы утром в воскресенье.

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября. В 19:30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населённых пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артем Станично-Луганского района ликвидирован. По состоянию на 10:00 4 октября ликвидирован пожар лесного массива, камыша и сухой растительности в очаге № 4 вблизи сёл Лобачёво и Геёвка и в очаге № 7 вблизи села Болотенное, — приводит ТАСС сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общая площадь лесных пожаров в Луганской области оценивается в 20 тысяч га. Всего от пожаров скончались 11 человек, 18 получили травмы, в том числе трое спасателей. Из зоны тушения пожаров эвакуированы около 150 местных жителей. В борьбе со стихией принимают участие около 2,5 тыс. человек и более 200 единиц техники, в том числе авиация.

Пожары в луганской области бушуют с сентября. Ранее NEWS.ru писал, что за один только день 27 сентября в непризнанной Луганской народной республике были потушены более 100 лесных пожаров на площади более 400 га.