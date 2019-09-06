Наталья Мосейчук едва не расплакалась во время программы, посвящённой обмену пленными между Россией и Украиной на телеканале олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил канал «
Чувства нахлынули на Мосейчук во время того, как она зачитывала пост бывшего российского адвоката Марка Фейгина в соцсети с именами украинцев, которых должны обменять.
Мосейчук призналась, что когда она читала список, «на её глаза наворачивались слёзы».
Россия и Украина провели обмен задержанными 7 сентября. Он проходил по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал обмен между РФ и Украиной гигантским шагом к миру.