https://static.news.ru/photo/91d10840-d17e-11e9-a351-fa163e074e61_660.jpg Наталья Мосейчук Фото: Наталія Мосейчук/facebook.com

Наталья Мосейчук едва не расплакалась во время программы, посвящённой обмену пленными между Россией и Украиной на телеканале олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил канал « 1+1 ».

Чувства нахлынули на Мосейчук во время того, как она зачитывала пост бывшего российского адвоката Марка Фейгина в соцсети с именами украинцев, которых должны обменять.

Мосейчук призналась, что когда она читала список, «на её глаза наворачивались слёзы».

Россия и Украина провели обмен задержанными 7 сентября. Он проходил по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал обмен между РФ и Украиной гигантским шагом к миру.