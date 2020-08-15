Писательница Ницой отказалась считать Екатерину II основательницей Одессы

https://static.news.ru/photo/86b7439a-defa-11ea-80c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: larysa.nitsoi/facebook.com

Украинская писательница Лариса Ницой обрушилась с критикой на соотечественников-шоуменов, которые проводят на русском языке концерты в Одессе. Также она заявила, что императрица Екатерина II не основывала город.

В эфире «4 канала» Ницой рассказала , что знает о неком польском источнике XV века, в котором говорится об украинском магната Коцабе, который основал поселение Коцабеев. В XVIII веке русская императрица якобы украла у украинцев этот населённый пункт и назвала его Одессой.

Кроме того, Ницой возмутил показ на украинском телевидении русскоязычных сериалов. По её мнению, такая кинопродукция развращает молодых украинцев и пропагандирует враждебные стране ценности.

Писательница заявила, что в русскоязычных сериалах показывают атрибуты богатой жизни и таким образом связывают достижение успеха и достатка с русским языком.

Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке. <...> И все дети в Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать, — высказалась Ницой.

Писательница также раскритиковала украинских актёров, снимающихся в таких сериалах, упрекнув их в том, что они смогли «встать в позу» и отказаться от популяризации языка «государства-агрессора».

Ранее, как писал NEWS.ru, Ницой назвала «щупальцами русского мира» произведения русских классиков — Фёдора Достоевского, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина.