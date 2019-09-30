https://static.news.ru/photo/2e8a85d0-e386-11e9-a835-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Монеты номиналом в 1,2 и 5 копеек с 1 октября 2019 года официально перестанут быть платёжным средством на Украине.

Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на своём сайте , эти монеты будут изъяты из наличного оборота, а украинцы больше не смогут их использовать для наличных расчётов.

10, 25 и 50 копеек пока остаются в обороте, однако НБУ планирует постепенно изымать 25-копеечную монету. С помощью данных мер финансовый регулятор рассчитывает экономить около 90 млн гривен в год на изготовлении и обработке монет. В течение ближайших трёх лет граждане страны могут без комиссии обменять выведенные из обращения платёжные средства на монеты и купюры других номиналов. Для облегчения повседневных расчётов НБУ рекомендует округлять цены в чеках при оплате товаров и услуг до сумм, кратных 10 копейкам.

Как ранее сообщал News.ru, 26 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине, однако Киеву так и не удалось договориться о получении новых кредитов.