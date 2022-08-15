Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в торговом центре Еревана

Фото: Asatur Yesayants/XinHuGlobal Look Press

Фото с места происшествия

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факты взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава ведомства Гор Абрамян.

Он отметил, что расследование произошедшего будет вестись по двум статьям: статьям «нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Также генпрокурор Армении сообщил о создании специальной следственной группы, которая будет заниматься выяснением обстоятельств происшествия. Экспертизу пройдут все возможные версии.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошёл днем 14 августа. По одной из версий, причиной пожара могло стать возгорание на складе пиротехники. В результате взрыва три человека погибли и ещё 61 пострадал.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли под завалами в Ереване тела мужчины и женщины. Их личности пока не установлены.