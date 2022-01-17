У Центрального государственного музея Казахстана нашли гранату

В клумбе у Центрального государственного музея Казахстана в Алма-Ате нашли гранату, сообщает телеканал «360». Её обнаружил корреспондент, после чего прибывшие сапёры установили, что она светошумовая. Скорее всего, гранату использовали во время протестов.

На место прибыл наряд полиции, гвардия Казахстана и группа сапёров. Полицейские потребовали всех отойти от места обнаружения боеприпаса, рядом с ним нашли пять таких же.

Ранее сообщалось, что оружие древности, находящееся в Центральном государственном музее Казахстана, чуть не попало в руки участников беспорядков, они хотели забрать мечи и копья воинов гуннов и саков. Работники остались ночевать на своих рабочих местах и уговорили мародёров не трогать предметы прошлого.

Заместитель акима (мэра) Алма-Аты Ильяс Усеров заявил, что предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов в бывшей столице Казахстана составляет $260 млн. Из них около $115 млн пришлось на долю субъектов бизнеса. В Казахстане после беспорядков организовали социальный фонд «Казакстан халкына» («Народу Казахстана»). Его целью названо оказание благотворительной помощи жителям республики, которые пострадали в результате массовых беспорядков.