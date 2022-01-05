Токаев: в Алма-Ате бандиты водили военных голыми по улицам

Протестующие в Алма-Ате избивали военных и издевались над ними, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к нации. Он выразил соболезнования семьям сотрудников правопорядка, которые были убиты или пострадали в ходе беспорядков в стране.

Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улице, — сказал он.

Токаев утверждает, что обстановка в городе угрожает безопасности всех жителей. Он добавил, что протестанты грабят магазины и подвергают насилию женщин.

По словам главы государства, среди сотрудников полиции есть убитые и раненые. Он поблагодарил сотрудников правопорядка за службу и то, что они приняли на себя удар протестующих. Также он выразил соболезнования семьям убитых и пострадавших сотрудников.

Выражаю их семьям искреннее соболезнование и сочувствие, — сказал Токаев.

Ранее Токаев второй раз за сутки выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности вместо экс-президента Нурсултана Назарбаева. Токаев не намерен покидать столицу и пообещал действовать максимально жёстко в отношении протестующих.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.