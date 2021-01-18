Тихановская заявила о желании безопасно вернуться в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/035451ee-5a2b-11eb-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa

Белорусский оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что ищет способ безопасно вернуться на родину, а также добиться гарантий безопасности при возвращении других представителей оппозиции. Эти вопросы она обсудила на онлайн-встрече с послами ЕС в ОБСЕ.

Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения, — приводятся слова Тихановской в её Telegram-канале.

Отмечается, что она обратилась к ОБСЕ за помощью в организации безопасного возвращения домой для неё и других лидеров демократических сил.

Также Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога между белоруской оппозицией и представителями официального Минска при участии представителей ЕС. Такой диалог необходим для организации внеочередных президентских выборов в стране, уверена политик.

Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом, — заявила она.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. В стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Оппозиция и её сторонники считают Тихановскую победителем. По её инициативе в стране был создан Координационный совет по транзиту власти. Почти все его члены были либо арестованы либо уехали в Европу. Тихановская также находится за границей. Она объявлена в международный розыск в России и Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская рассчитывает добиться проведения выборов президента Белоруссии и референдума по новой конституции республики.