Таланта Мамытова избрали спикером парламента Киргизии

https://static.news.ru/photo/e5f6088e-1e72-11eb-87e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Талант Мамытов/Facebook.com

Новым спикером парламента Киргизии стал представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов.

Его избрали депутаты законодательного органа. Он был единственным кандидатом на этот пост, передаёт ТАСС.

Предыдущий спикер парламента Киргизии Канатбек Исаев сообщил о своей отставке связи с предстоящими президентскими выборами. По его словам, он намерен побороться за пост главы республики. Такое решение было принято членами партии «Кыргызстан», лидером которой является Исаев . Досрочные президентские выборы в Киргизии планируется провести 10 января 2021 года.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста.

21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%, писал NEWS.ru.