Старший сын Лукашенко о митингах в Белоруссии: «Нам было не страшно»

https://static.news.ru/photo/da6b156e-fb44-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Лукашенко Фото: noc.by

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор заявил, что его не пугают протестные акции.

Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было не страшно, — отметил помощник белорусского лидера по национальной безопасности.

Виктор Лукашенко 20 сентября принял участие в мотопробеге, которое приурочили к 75-летию Великой победы. По его словам, дороги были пустыми, сообщает «Sputnik Беларусь».

Мы ехали сейчас совершенно спокойно по дорогам Белоруссии, — подчеркнул сын Лукашенко.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.