Станции метро и магазины закрыли в центре Минска

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Все магазины закрылись на проспекте Победителей в Минске. Кроме того, закрылись шесть центральных станций метро.

При этом пешеходы и автомобили передвигаются без ограничений, рассказал корреспондент ТАСС. Повсюду дежурят силовики, однако обстановка спокойная.

На 19:00 10 августа в городах Белоруссии назначены новые акции протеста против оглашённых ЦИК страны итогов президентских выборов. Как передавал NEWS.ru, силовики уже начали задерживать предполагаемых участников акций в Минске.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.