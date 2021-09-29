Стала известна причина блокировки сайта «КП в Беларуси»

Минск заблокировал доступ к сайту «КП в Беларуси» из-за публикации воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который был убит в перестрелке с сотрудниками КГБ. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он отметил, что редакция ресурса будет обращаться к белорусским властям с просьбой о возобновлении доступа.

О блокировке сайта стало известно утром 29 сентября. Отмечалось, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Белоруссии и на основании закона о СМИ.

Сунгоркин пояснил, что накануне вечером дежурный по сайту опубликовал воспоминания одноклассницы Зельцера. В них тот характеризовался как хороший человек, который «был всегда за правду». Эти слова были вынесены в заголовок, который почти сразу же убрал редактор, сочтя его «неправильным».

В итоге этих трёх минут хватило, что был поднят до небес шум, что мы негодяи, <...> поддерживаем террористов <...>. Уже утром мы были заблокированы, — сказал главный редактор издания.

Он добавил, что в Белоруссии с августа 2020 года запрещены печать и распространение «Комсомольской правды». Причём запрет является неофициальным, «на уровне телефонных звонков».

Ранее сообщалось, что в Минске в ходе спецоперации погиб сотрудник КГБ. Силовики проникли в квартиру к 31-летнему жителю Минска, а тот открыл по ним огонь из ружья. Мужчина был ликвидирован ответным огнём. Кроме того, задержали его жену, которая снимала происходящее на телефон. Позднее стало известно, что стрелял в силовиков Зельцер, работавший в крупнейшей IT-компании Белоруссии.

По факту гибели сотрудника КГБ возбуждено уголовное дело. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство силовика «безнаказанным не останется».