Байдену советуют держать дистанцию с Казахстаном

Белый дом отверг обвинения в «экспорте цветной революции» в Казахстан, однако заявил, что внимательно следит за ситуацией в республике. Близкие к американскому официозу аналитические центры прогнозируют, что масштабные беспорядки, из-за которых Нур-Султану пришлось обратиться за помощью к ОДКБ, будут иметь значение исключительно для евразийского пространства. Администрации президента Джо Байдена пока не следует вмешиваться, чтобы не усложнять и без того непростые отношения с Россией, свидетельствуют экспертные рекомендации.

О том, что Белый дом держит руку на пульсе в ситуации вокруг Казахстана, заявила пресс-секретарь Джен Псаки. По её словам, администрация Байдена призывает манифестантов к спокойствию и мирному выражению мнения, а руководство страны — к сдержанности. Вместе с тем официальный представитель отвергла «безумные заявления» о том, что за беспорядками могут стоять США.

Просто позвольте мне использовать эту возможность, чтобы прояснить: это абсолютно ложно и, очевидно, является элементом стандартной российской инструкции по дезинформации, — подчеркнула она.

В аналитике , посвящённой событиям в Казахстане, близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor даёт сдержанные оценки происходящему, отмечая, что политический эффект кризис произведёт главным образом на Евразию: беспорядки и крах правительства поставили под сомнение казахстанскую модель перехода власти, которая теоретически могла бы быть использована в других странах бывшего Советского Союза.

[Касым-Жомарт] Токаев, который не является ближайшим родственником [Нурсултана] Назарбаева, был избран следующим президентом Казахстана в попытке показать, что руководство страной не будет передано по семейным связям, — напоминают аналитики Stratfor.

После этого, по их словам, соответствующая модель стала обсуждаться как наиболее жизнеспособная в других столицах СНГ.

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ EPA/STR/ТАСС

По оценкам Stratfor, масштаб, тактика и требования участников протестных акций абсолютно беспрецедентны для Казахстана, где подобные антиправительственные выступления крайне редки и обычно ограничиваются небольшим масштабом, однако вряд ли можно говорить о том, что всё это превратится в полномасштабную вооружённую конфронтацию.

Хотя по-прежнему маловероятно, что политический кризис в Казахстане перерастёт в полномасштабный вооружённый конфликт или длительное противостояние, Россия может оказаться вынуждена развернуть свои вооружённые силы на границе с Казахстаном на случай, если они потребуются для обеспечения безопасности русскоязычных районов этой страны, — говорится в анализе Stratfor.

Тем не менее администрации Байдена советуют отказаться от любой гипотетической идеи вмешаться в ситуацию. В частности, такие рекомендации содержатся в публикации вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (признан Минюстом РФ нежелательной организацией), который опросил по поводу событий в Казахстане ряд экспертов. Специалист по Евразии Эмма Эшфорд выразила уверенность, что власти США имеют ограниченные возможности для того, чтобы повлиять на кризис.

Многие инструменты, которые США обычно используют в подобной ситуации (например, санкции), плохо подходят для казахстанского случая. Крупные американские энергетические компании глубоко интегрированы в казахстанскую экономику, и санкции в этих отраслях могут привести к производственному дефициту, который может повлиять на европейских союзников Америки, — отмечает аналитик.

По её словам, с учётом чувствительности России к вопросу того, помогают ли США антиправительственным движениям в регионе, поддержка казахстанских протестующих может усилить напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Это, подчёркивает Эшфорд, крайне невыгодно Западу.

В свою очередь опрошенный «Атлантическим советом» американский политолог Ариэль Коэн не исключил, что русскоязычный север Казахстана в нынешних обстоятельствах может запросить помощи у российской стороны.

Это грозит привести к распаду Казахстана. Китай пока никак не отреагировал, но он как ястреб наблюдает за своей нефтью в горнодобывающих интересах в Казахстане, — рассуждает эксперт.

Столкновения и грабежи в Казахстане t.me/shot_shot/Global Look Press

Как пояснила NEWS.ru директор Центра управления и рынков, доцент кафедры общественных и международных отношений Питтсбургского университета Дженнифер Муртазашвили, беспорядки продемонстрировали, что либо Нур-Султан обладает очень слабым аппаратом безопасности, либо то, что Токаев не верит в способность спецслужб защитить его.

Службы безопасности рухнули очень быстро, и это могло произойти по многим причинам, но одна из них заключается в том, что полиция не желала бороться. Приглашение к ОДКБ со стороны Казахстана указывает на то, что политическая элита очень слабо верит в способность защититься от протестующих. Дженнифер Муртазашвили директор Центра управления и рынков, доцент кафедры общественных и международных отношений Питтсбургского университета директор Центра управления и рынков, доцент кафедры общественных и международных отношений Питтсбургского университета

Аналитик резюмирует, что просьба к ОДКБ означает неуважение главы государства к суверенитету собственной страны и готовность поставить силовой сценарий выше переговорного процесса.