Sputnik: переговоры между Россией и Украиной не начнутся в ближайшее время

Издание Sputnik Беларусь сообщило в Telegram-канале, что переговоры между делегациями из Москвы и Киева по поводу прекращения боевых действий на Украине ещё не начались и не начнутся в скором времени. По информации источника, близкого к делу, задержка вызвана опасениями украинской стороны за собственную безопасность.

И начнутся ещё не скоро, — говорит собеседник издания.

Уточняется, что было решено перенести место встречи по запросу Киева.

Изначально встреча должны была состояться у пункта пропуска «Александровка — Вильча» в Белоруссии. Глава официальной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.

Чуть ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский объявил, что переговоры Москвы и Киева начнутся через несколько часов, так как украинская делегация добирается до границы дольше запланированного времени из-за соображений безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результат встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».