Соловьёв объяснил аудиозапись, на которой он якобы отчитывается за Карабах

https://static.news.ru/photo/0a031358-0c98-11eb-8012-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Известный ведущий Владимир Соловьёв прокомментировал аудиозапись, где он «отчитывается» об эфирах о Нагорном Карабахе перед бизнесменом Годом Нисановым. По словам журналиста, он готов повторить свои слова в эфире.

Ранее в Интернете был опубликован фрагмент аудиозаписи, на которой Соловьёв уверяет Года Нисанова в том, что разделяет его опасения, и призывает посмотреть другой его эфир, в котором он лично ругает премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и хвалит президента Азербайджана Ильхама Алиева. Корреспондент «Ридуса» спросил ведущего, почему тот отчитывается за свои эфиры перед бизнесменом.

Я сам аудиозапись не слышал, но Год Семёныч — мой друг, мы с ним общаемся, часто разговариваем и подолгу. Я и лично, и публично повторю то же самое, — цитирует ответ Соловьёва издание.

Соловьёв добавил, что в своих передачах может позволить себе давать оценку действиям руководителей Армении и Азербайджана. И он в действительности ругает Пашиняна и хвалит Алиева за то, что ему удаётся поддерживать хорошие отношения с Россией.

Но также ругаю [Алиева], когда речь идёт об участии Турции и привлечении иностранных террористов, — сообщил Соловьёв.

Год Семёнович Нисанов — российский предприниматель, уроженец Азербайджанской ССР. Он владеет пакетом акций крупного мебельного центра и несколькими отелями.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, Соловьёв в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouYube накричал на своих редакторов, которые перепутали флаги Азербайджана и Армении.