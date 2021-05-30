СМИ: задержанной в Минске Софье Сапеге предъявят обвинения 31 мая

https://static.news.ru/photo/adb258c0-c14b-11eb-b7b0-96000091f725_660.jpg Софья Сапега Фото: vk.com/sofia_915

Белорусские следственные органы планируют 31 мая предъявить обвинения россиянке Софье Сапеге, которую задержали в Минске вместе с сооснователем оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

По данным издания, гражданку России хотят обвинить по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии, связанным с акциями протеста — «организация массовых беспорядков», «организация действий, грубо нарушающих общественный порядок», а также «разжигание социальной ненависти» к силовикам. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

На 31 мая назначены следственные действия в отношении Сапеги.

Кроме того, источник рассказал изданию, что «посольство [России] не проявлялось» в деле россиянки, а также не интересовалось делом гражданина РФ Егора Дудникова, которого задержали в Белоруссии 29 мая.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

Мировое сообщество осудило эти действия белорусской власти. Европейские политики запретили авиакомпаниями из Белоруссии пролетать через своё воздушное пространство. Власти Украины с 29 мая также решили «закрыть небо» для белорусских авиаперевозчиков.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержанной в Минске Сапеги. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, властям небезразлична судьба россиянки. При этом он добавил, что информация о наличии у Сапеги вида на жительство в Белоруссии подтвердилась. По его словам, президент считает, что всё должно проходить в рамках закона. Другие подробности политик отказался раскрыть.