СМИ узнали, где находится президент Киргизии

https://static.news.ru/photo/5f87d448-07d0-11eb-8887-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Сооронбай Жээнбеков/facebook.com

Президент Киргизии не находится в своём офисе, который расположен в здании парламента страны, доступа куда в настоящий момент нет, рассказал журналистам источник в окружении политика. Он поделился местонахождением главы государства.

Информатор заявил сотрудникам «Интерфакса», что руководитель страны находится в соей резиденции, расположенной в южной части столицы.

Президент следит за происходящим, он не находится в офисе главы государства, куда нет доступа. Он находится в своей резиденции в южной части Бишкека, — отметил источник.

В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, семипроцентный пороговый барьер на которых прошли четыре партии. Это «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.

5 октября в столице страны начались акции протеста, на которые собрались недовольные итогами голосования граждане. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атабаева и разграбили и подожгли здание парламента.

Как писал NEWS.ru, 6 октября ЦИК Киргизии признала результаты парламентских выборов недействительными.