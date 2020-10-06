СМИ узнали, где находится президент Киргизии

Президент Киргизии не находится в своём офисе, который расположен в здании парламента страны, доступа куда в настоящий момент нет, рассказал журналистам источник в окружении политика. Он поделился местонахождением главы государства.
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Президент следит за происходящим, он не находится в офисе главы государства, куда нет доступа. Он находится в своей резиденции в южной части Бишкека, — отметил источник.
В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, семипроцентный пороговый барьер на которых прошли четыре партии. Это «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.
5 октября в столице страны начались акции протеста, на которые собрались недовольные итогами голосования граждане. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атабаева и разграбили и подожгли здание парламента.
Как писал NEWS.ru, 6 октября ЦИК Киргизии признала результаты парламентских выборов недействительными.
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