Шушкевич объяснил, почему хочет лишить русский язык статуса в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/20f5042a-e927-11ea-9d48-fa163e074e61_660.jpg Станислав Шушкевич Фото: Петр Сивков/ТАСС

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич сообщил, что всегда поддерживал идею, чтобы статусом государственного языка в республике обладал только белорусский. При этом он отметил, что изменение статуса русского языка не повлекло бы запрета на его использование в документах или для общения.

Шушкевич объяснил свою позицию тем, что в Белоруссии на протяжении долгого времени «происходит насильственная русификация, ну таких верноподданных лиц, как, допустим, Лукашенко».

Это ещё обусловлено тем, что Беларусь — европейская страна, а в Европе только в Швейцарии, в силу особого её положения, есть в общем-то несколько языков. Везде один язык, нет другого, — подчеркнул он.

Экс-глава Верховного совета Белоруссии пояснил, что сейчас государство не проводит политику по возрождение языка. Он также отметил, что в республике концентрация военных пенсионеров в четыре раза больше, чем в среднем по Союзу, потому что «им здесь нравилось».

И они считали это, в общем-то, русскоязычным краем. Обратили на это внимание только те, кто были, в общем-то, белорусскими патриотами. Они сказали: «Давайте восстанавливать справедливость. Мы на 50 лет раньше напечатали книгу, чем русские. Почему мы должны унижать наш родной белорусский язык?», — заявил Шушкевич.

По его словам, это не значит, что у белорусов есть противоречия с россиянами и русскими.

Он напомнил, что в Белорусской ССР было четыре государственных языка — русский, белорусский, польский и идиш до 1934, когда фактически государственным языком остался только белорусский, передаёт «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков оценил призыв Шушкевича изменить статус русского языка в стране. По его словам, подобные высказывания о лишении русского языка статуса государственного — это попытка навязать республике «украинский путь».