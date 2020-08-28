Пушков ответил на слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/96c19170-e907-11ea-869d-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сенатор Алексей Пушков оценил призыв бывшего главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича изменить статус русского языка в стране. По его словам, подобные высказывания о лишении русского языка статуса государственного — это попытка навязать республике «украинский путь».
Начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день, — написал он в своём Twitter.
По его словам, такая ложная цель для общества приведёт к росту антироссийских настроений и станет фактором «антирусского национализма», как это происходит на Украине.
Ранее Шушкевич заявил, что в стране должен остаться только один государственный язык. По его словам, это должен быть белорусский язык, а русский надлежит лишить данного статуса. Своё мнение 85-летний политик высказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
В Белоруссии русский язык стал вторым государственным после принятых в 1995 году поправок в конституцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, никогда в Белоруссии не было никаких фактов оскорбления родного языка. Он напомнил, что белорусский и русский языки являются государственными.