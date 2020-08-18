Лукашенко обвинил оппозицию в лоббировании «запрета русского языка»

Оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В открытую не говорят, но [имеют в виду]ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка, — заявил Лукашенко на заседании Совбеза страны.
По его словам, никогда в Белоруссии не было никаких фактов оскорбления родного языка. Он напомнил, что белорусский и русский язык являются государственными.
Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке, — передаёт слова Лукашенко агентство БелТА.
Глава Белоруссии подчеркнул, что в стране не запрещены никакие языки, однако «надо взвинтить эту проблему языковую».
Ранее Лукашенко назвал начало работы координационного совета оппозиции попыткой захватить власть в стране. Политик пообещал принять адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы».
Масштабные акции протеста стартовали в Белоруссии с 9 августа. Протестующие недовольны результатами президентских выборов, на которых победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%.
Депутаты Европарламента не признали результаты президентских выборов в Белоруссии. Лукашенко был объявлен персоной нон грата в ЕС.
NEWS.ru писал, что Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудит ситуацию в Белоруссии. С инициативой проведения заседания выступили США и Эстония.