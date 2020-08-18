Лукашенко обвинил оппозицию в лоббировании «запрета русского языка»

https://static.news.ru/photo/1a0edcb0-e168-11ea-9df0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В открытую не говорят, но [имеют в виду] ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка, — заявил Лукашенко на заседании Совбеза страны.

По его словам, никогда в Белоруссии не было никаких фактов оскорбления родного языка. Он напомнил, что белорусский и русский язык являются государственными.

Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке, — передаёт слова Лукашенко агентство БелТА.

Глава Белоруссии подчеркнул, что в стране не запрещены никакие языки, однако «надо взвинтить эту проблему языковую».

Ранее Лукашенко назвал начало работы координационного совета оппозиции попыткой захватить власть в стране. Политик пообещал принять адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы».

Масштабные акции протеста стартовали в Белоруссии с 9 августа. Протестующие недовольны результатами президентских выборов, на которых победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%.

Депутаты Европарламента не признали результаты президентских выборов в Белоруссии. Лукашенко был объявлен персоной нон грата в ЕС.

NEWS.ru писал, что Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудит ситуацию в Белоруссии. С инициативой проведения заседания выступили США и Эстония.