Сближение Армении и Турции защитит Кавказ от «нерегиональных держав»

Премьер-министр Никол Пашинян во время онлайн-пресс-конференции заявил, что Армения может установить дипломатические отношения с Турцией уже в текущем году. Глава государства не исключил , что Армения примет участие в Дипломатическом форуме «Перекодирование дипломатии», который намечен на середину марта нынешнего года в Анталии. Наблюдатели обратили внимание, что именно сейчас, когда Пашинян в очередной раз заявил о сближении с Турцией, в армянских СМИ появилась информация о планируемой второй встрече спецпредставителей двух стран по нормализации в Стамбуле. По данным журналистов, эта встреча может пройти в середине февраля. Можно ли считать подобные шаги серьёзной заявкой на нормализацию отношений между двумя странами — в материале NEWS.ru.

Анкара и Ереван убеждают друг друга в отсутствии предусловий для сближения

Восстановление дипломатических связей между Турцией и Арменией может стать только первым этапом на пути к полноценной нормализации. Проблемы, возникшие между двумя соседними странами, имеют долговременный характер. Ключевыми из них остаются: вопрос признания геноцида армян (1915), нежелание Армении ратифицировать Карсский договор (1921), поддержка Турцией Азербайджана в вооружённом конфликте в Карабахе. Как результат, граница между странами, составляющая 311 км, закрыта с 1993 года, существует полный запрет на автомобильное и железнодорожное сообщение.

Наблюдатели полагают, что дипломатические отношения страны могут установить без выполнения предварительных условий, но для полной нормализации уже потребуется решение ключевых противоречий. В Ереване опасаются, что Анкара в итоге всё равно не отступит от своих главных требований, о которых она не уставала говорить на протяжении 30 лет: отказ от международного признания геноцида армян, согласие с фактической границей с Турцией, снятие с повестки карабахского вопроса. В последнее время Анкара убеждают Армению не препятствовать строительству Зангезурского коридора.

Тот факт, что армяно-турецкий диалог не носит публичного характера, лишь подогревает страсти в Армении. Даже несмотря на то, что 14 января в Москве прошла первая встреча спецпредставителей двух стран, после которой глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте, что «турецкая сторона не ставила никаких предварительных условий для начала или завершения процесса, как не ставила предварительных условий и армянская сторона».

Руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян назвал в беседе с NEWS.ru стремление Пашиняна приступить к процессу нормализации революционным для Армении.

Прошлые армянские лидеры тоже пытались решить этот вопрос. Мы помним «футбольную дипломатию» в 2008–2009 годах, Цюрихские протоколы . Но сейчас, после карабахской войны с участием Турции, настроения в нашем обществе к этим инициативам очень критические. Тем более, против них настроена почти вся наша диаспора, — отметил армянский политолог.

Турецкие власти не поднимают тему предварительных условий для сближения с Арменией, по крайне мере в публичном пространстве. Даже в вопросе Зангезурского коридора, как складывается впечатление, Анкара заняла позицию посредника, пытающегося доказать, что пользу от него получит весь регион, особенно заблокированная ныне Армения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте Азербайджана заявил, что «открытие Зангезурского коридора даст возможность гражданам Армении свободно перемещаться в Москву и по миру».

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin Pool/Global Look Press

Анкара прежде выдвигала на официальном уровне Еревану фактически лишь одно условие — покончить с оккупацией Карабаха, отметил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

Теперь оккупации пришёл конец. Турция готова к нормализации отношений. Судя по словам Пашиняна, армянская сторона тоже готова к ней. Эта нормализация полезна не только для двух стран, но и для всего Кавказа — стратегического региона. Мы соседи и должны жить в мире, добившись стабильности и установив сотрудничество. Онур Синан Гюзальтан турецкий политолог турецкий политолог

Турецкий политолог полагает, что стабилизация ситуации даст возможность странам региона остановить «иностранное вмешательство». На его взгляд, есть «нерегиональные державы и их сообщники», которые не заинтересованы в прекращении конфликтов на Кавказе. Политолог подчеркнул, что в том числе имеет в виду и «армянскую диаспору в США», стремящуюся сорвать сближение Турции и Армении.

Нормализация между двумя странами зависит от умения политиков найти компромиссы, но многие предприниматели их уже отыскали, заявил в беседе с NEWS.ru армянский политолог Эдгар Аракелян.

Не секрет, что между Турцией и Арменией существуют экономические связи. В нашей стране турецкий импорт составляет несколько миллионов долларов. Торговые отношения выстроены через третьи страны, например, Грузию. Теперь своё слово должны сказать политики. Подождём, когда пройдёт несколько встреч спецпредставителей, чтобы сделать окончательные выводы. Эдгар Аракелян армянский политолог армянский политолог

Политолог Аракелян не сомневается, что оппозиция не изменит своего отрицательного отношения к процессу нормализации, в парламенте Пашиняна подвергнут жёсткой критике. После проигрыша в карабахской войне, турецкое сближение станет той самой ахиллесовой пятой, по которой оппоненты премьер-министра станут наносить удары вплоть до новых выборов.

Москва остаётся для Армении самым главным вектором

В России тоже неоднозначно оценивают процесс армяно-турецкой нормализации. Судя по тому, что первая встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна прошла в Доме приёмов российского МИД, власти РФ заинтересованы в этом процессе. Но мнения в экспертном сообществе разделились на диаметрально противоположные. Например, политолог Андрей Арешев опасается , что Турция использует «недостаточный профессионализм армянских властей» исключительно в своих интересах, распространяя влияние на весь регион. В результате могут возникнуть транспортные проблемы у Ирана, который сейчас служит мостом между Турцией и Центральной Азией, имеет выход через Южный Кавказ к Чёрному морю, что не отвечает геополитическим интересам Москвы.

Иного мнения придерживается политолог и востоковед Алексей Малашенко, который в беседе с NEWS.ru выразил уверенность в том, что Россию армяно-турецкое сближение не пугает.

Армянская политика многовекторна, но самый жирный её вектор — это российский. Армения настолько естественный союзник для России, что никакие заигрывания с Турцией этого положения не изменят, особенно при нынешних властях в Москве и Ереване. Ни Франция, ни калифорнийские армяне не заменят для Еревана Россию, тем более, что российская диаспора армян сама по себе очень крупна и влиятельна. Алексей Малашенко российский политолог и востоковед российский политолог и востоковед

Политолог Малашенко считает, что Пашинян неспроста выбрал время для политической игры с Турцией. Укрепляя связи с Анкарой, он повышает акции своей страны в переговорном процессе с Азербайджаном. Одно дело, когда Армения дискутирует с Баку как «враг» Анкары, а другое, когда уже почти союзник, отметил российский политолог.

Стартовые позиции Турции и Армении в процессе сближения разные. У Эрдогана внутри страны практически нет серьёзных оппонентов в этом вопросе. У Пашиняна хватает противников как внутренних, так и внешних: оппозиция в стране, армянская диаспора в США и во Франции. При этом, лидер оппозиционного блока в парламенте «Честь имею» Серж Саргсян, будучи президентом Армении, сам пытался установить отношения с Турцией. Теперь за это же он критикует Пашиняна. Претензиям диаспоры на Западе Пашиняну придётся противопоставить заступничество России. Уступать в столь запутанной шахматной партии Пашиняну уже нельзя — ещё одного внешнеполитического проигрыша ему уже не простят ни общество, ни его окружение.