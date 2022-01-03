Саакашвили угрожает начать новую голодовку при невыполнении его условий

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что готов начать очередную голодовку, если к нему не допустят иностранных врачей и не предоставят возможность конфиденциально общаться с адвокатами. Вероятная дата начала новой голодовки — 6 января, об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на слова адвоката политика Шоты Тутберидзе.

Саакашвили собирается возобновить голодовку, если ему не позволят лечиться у иностранных специалистов. Также одним из условий возобновления протеста было личное общение Саакашвили с адвокатами. В противном случае он объявит голодовку 6 января, — передаёт ТАСС.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до выборов, которые прошли 2 октября. Утверждается, что с Украины в Грузию политик ехал в трейлере с продуктами. В адрес Саакашвили было вынесено обвинительное постановление о незаконном пересечении границы, и местная полиция задержала политика.

После задержания в знак протеста Саакашвили объявил голодовку, которая была, по словам соратников бывшего президента Грузии, прекращена 20 ноября и продлилась 50 дней. По решению врачей военного госпиталя в Гори, политик должен был начать курс реабилитации. Впоследствии Саакашвили отказался от лечения.