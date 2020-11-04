Саакашвили переболел коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/8bb5a8da-1e80-11eb-93f5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Mikheil Saakashvili/facebook.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перенёс COVID-19, не зная об этом.

Политик в эфире телеканала TV Pirveli рассказал , что узнал о своей болезни после анализа на антитела к SARS-CoV-2. Саакашвили отметил, что никаких симптомов инфекции у него не наблюдалось.

Я сам переболел этим вирусом несколько недель назад, перенёс легче лёгкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным, — сказал экс-президент.

Саакашвили призвал общество к «широкой консолидации» для победы над коронавирусом, при этом политик подчеркнул, что «не надо ничего бояться».

Ранее NEWS.ru писал, что Саакашвили мог рассчитывать на пост премьер-министра Грузии. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», одним из основателей которого был экс-президент, пообещал ему должность главы правительства в случае успеха на парламентских выборах. Саакашвили отказался от этой идеи, заявив, что его не интересуют никакие официальные должности.