Саакашвили переболел коронавирусной инфекцией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перенёс COVID-19, не зная об этом.
Политик в эфире телеканала TV Pirveli
Я сам переболел этим вирусом несколько недель назад, перенёс легче лёгкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным, — сказал экс-президент.
Саакашвили призвал общество к «широкой консолидации» для победы над коронавирусом, при этом политик подчеркнул, что «не надо ничего бояться».
Ранее NEWS.ru писал, что Саакашвили мог рассчитывать на пост премьер-министра Грузии. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», одним из основателей которого был экс-президент, пообещал ему должность главы правительства в случае успеха на парламентских выборах. Саакашвили отказался от этой идеи, заявив, что его не интересуют никакие официальные должности.