Россия приравняет туры в Белоруссию к внутренним Решетников: Россия планирует обнулить НДС для операторов с турами в Белоруссию

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Россия в ближайшее время планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает ТАСС. По его словам, такие компании могут приравнять к операторам внутреннего туризма.

Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения, — говорится в сообщении пресс-службы министра.

Он отметил, что туристическая отрасль усиливает интеграцию в Союзном государстве, а две страны синхронизировали законодательства этой сфере.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туроператоры начали предлагать туры в Турцию с безалкогольным «все включено». Однако пока эта опция не является массовой в турецких отелях. По информации организации, такие туры без алкоголя стоят на 7–9% дешевле, чем обычные пакеты «все включено».

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что черноморское побережье, в том числе Крым, — это одно из самых недорогих направлений для отдыха, куда можно отправиться в начале осени. Для культурного отдыха наиболее популярными направлениями являются Санкт-Петербург, Москва, Казань и Северный Кавказ.