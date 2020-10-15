Россия прекратила выделять финансовую помощь Киргизии

Москва приостановила финансовую поддержку Киргизии до тех пор, пока политическая ситуация в республике не будет стабилизирована, сообщили источники в Минфине России.
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Официального комментария от Минфина России по этому поводу не поступало.
Как сообщал NEWS.ru, после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу республики Бишкек охватили акции протестов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может в ближайшее время подать в отставку, заявил новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. Он также добавил, что не рассматривает вопрос закрытия российской военной авиабазы Кант.
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