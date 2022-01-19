Жителей Байконура предупредили о повышенной опасности из-за угрозы терактов

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Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил мнение, что экс-глава страны Нурсултан Назарбаев и его родственники не были причастны к беспорядкам в республике, сообщает портал Euractiv. Однако, по словам министра, чтобы в этом точно убедиться, необходимо дождаться результатов расследования.

На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тилеуберди сказал, что он так не думает, но в конечном итоге это покажет расследование, — говорится в сообщении...