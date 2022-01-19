Жителей Байконура предупредили о повышенной опасности из-за угрозы терактов
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:46, 19 января 2022
Казахстан, БайконурФото: fotovmire.ru
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В Байконуре продлили режим повышенной антитеррористической опасности до 3 февраля из-за угрозы терактов. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города. Власти посоветовали жителям Байконура обращать внимание на странно одетых людей, брошенные автомобили, подозрительные предметы и сообщать об этом в полицию.
Правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Байконура, администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, — указано в сообщении.
Ранее казахстанская полиция перекрыла некоторые улицы Алма-Аты из-за проведения антитеррористической операции. Горожан призвали с пониманием отнестись к этим мерам.
2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.