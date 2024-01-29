«Раздражает Запад, срывая переговоры»: почему Зеленскому выгодна СВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Россия открыта для переговоров по украинскому урегулированию, заявили в Кремле. Но, несмотря на готовность Москвы к диалогу, Киев упорно продвигает невыгодную РФ «формулу мира». Такое упрямство начинает вызывать раздражение на Западе, который уже устает от конфликта. Есть ли в Киеве политики, способные к переговорам, сделают ли западные страны ставку на главкома ВСУ Залужного и почему президенту Зеленскому выгодно затягивать спецоперацию — в материале NEWS.ru.

Москва открыта к переговорам по Украине

Россия была, остается и будет открыта для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил 26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона решительно настроена на достижение своих целей, хотя и предпочла бы добиться этого дипломатическими средствами. «Если же нет, то военная операция будет продолжаться до достижения наших целей», — добавил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Так Песков прокомментировал публикацию Bloomberg, согласно которой Кремль якобы «прощупывает почву» на предмет готовности Белого дома участвовать в переговорах по Украине. По этой версии, Москва по неофициальным каналам дала понять Вашингтону, что открыта для диалога, том числе, возможно, к обсуждению мер безопасности для Киева.

Bloomberg утверждает cо ссылкой на источники, что «сигналы» были переданы в прошлом месяце через посредника. Как пишет издание, Кремль якобы согласится на вступление Украины в НАТО, а в обмен потребует от Запада признания новых регионов российскими. Песков эту информацию опроверг. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, в свою очередь, заявила, что Вашингтону неизвестно о таких изменениях в российской позиции. Она также добавила, что «Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией и как».

Что мешает Москве и Киеву начать переговоры

Подобная информация появляется в западных СМИ не впервые. Например, в декабре The New York Times писала, что Москва посылает «сигналы» о готовности к переговорам о прекращении огня, к заморозке боевых действий на нынешних позициях. Один из источников газеты заявил, что российский президент Владимир Путин не желает отступать «ни на метр».

В то же время несколько американских чиновников заявили газете, что такие «сигналы» вовсе не говорят о готовности к компромиссу и могут быть лишь попыткой ввести в заблуждение. Кроме того, уточняется, что Украина настаивает на своей «формуле мира», которая предполагает вывод российский войск за границы 1991 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, презентуя этот план в ООН, признавался, что нейтральности он не предполагает. На обсуждения «формулы» российских дипломатов не приглашают, хотя на Западе признают необходимым привлекать Москву к процессу. Например, такой тезис озвучил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на недавнем обсуждении «формулы» в Давосе. Россия же неоднократно подчеркивала, что «формула мира» не может быть реализована. Как заявлял Путин 16 января, этот план представляет собой по сути запрет для переговорного процесса.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Ситуация с переговорами действительно сложная — Россия готова решать проблему дипломатическим путем и работает с партнерами Украины, но Киев этот диалог срывает, заявил NEWS.ru политолог, бывший депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев. По его словам, украинская власть чувствует себя уверенно во время боевых действий.

«Условно говоря, к Зеленскому и близким к нему чиновникам в украинском обществе есть претензии, но в связи с военным положением они снимаются. И чем дольше будет длиться конфликт, тем увереннее он себя чувствует», — пояснил политолог.

Сделает ли Запад ставку на Залужного

Димитриев отметил, что есть и обратная сторона процесса — действия Зеленского и близких к нему силовиков вызывают раздражение на Западе. Причем они варьируются в зависимости ситуации. Например, команда украинского президента может заручиться поддержкой Великобритании и срывать переговоры, выгодные американцам, и наоборот.

«Но суть их одна. Они уже два года маневрируют между этими центрами силы, срывают те или иные переговоры. Они фактически привели не только к раздражению на Западе от украинской темы, но и к снижению реальных военных поставок», — подчеркнул эксперт.

В то же время в коридорах власти Киева есть альтернативные силы, которые не могут публично заявлять о готовности к переговорам, оговорился Димитриев. Он предполагает, что они более договороспособны, поскольку лучше Зеленского понимают реальную ситуацию на фронте, вызванную в том числе со снижением военных поставок с Запада. В первую очередь речь идет о главкоме ВСУ Валерии Залужном.

«Мы не можем утверждать, что Москве сейчас необходимо выходить на Залужного с какими-то предложениями — речь идет не об этом. Но если авторитет Залужного будет высок, то на Западе однажды попробуют сместить Зеленского в его пользу — если Зеленский и его окружение будут слишком неудобны для переговоров», — считает Димитриев.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Как отметил политолог, хотя президентские выборы на Украине в этом году отменили, не исключено, что Зеленского все равно вынудят сложить полномочия «либо произойдет еще что-то радикальное». При этом если нынешний украинский президент будет мешать достижению консенсуса Москвой и Вашингтоном, Запад сместит его самостоятельно, допустил эксперт.

Напомним, еще в первые дни СВО, в феврале 2022 года, Путин обратился к украинским военным, призвав их брать власть в свои руки и не позволять радикально настроенным силам использовать мирное население в качестве щита.

«Для украинских политиков часики тикают»

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, в свою очередь, подчеркнул, что из-за отмены президентских выборов Зеленский уже весной скоро потеряет свою легитимность. Таким образом, Москве будет попросту не с кем проводить переговоры.

«Он, по сути, превращается в диктатора, что весьма сомнительно с точки зрения его легитимности. Верховная рада летом тоже теряет свою легитимность, потому что и выборов в парламент пока не назначено. И, действительно, возникает вопрос: а с кем тогда разговаривать-то? Вот тут часики для украинских политиков тикают, а для нас не тикают», — сказал политолог NEWS.ru.

Почему российско-украинские переговоры зашли в тупик

Россия и Украина уже предпринимали попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. Спустя несколько дней после начала спецоперации, 28 февраля 2022 года, делегации двух стран встретились в Белоруссии. Затем переговоры «переехали» в турецкий Стамбул, где 29 марта их открывал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда был достигнут значительный прогресс. В частности, украинская сторона передала письменные предложения по урегулированию конфликта. Хотя документы официально не опубликованы, но, по словам участников переговоров, Украина была готова отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и согласилась провозгласить себя нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Но в апреле переговоры забуксовали, а затем и вовсе были заморожены. Причем, как сообщал глава делегации РФ Владимир Мединский, сделала это украинская сторона.

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) встречается с делегациями России и Украины перед новым раундом личных мирных переговоров в Стамбуле, Турция, март 29, 2022

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов тоже считает, что на Украине партнеров для полномасштабных стратегических переговоров не просматривается. В разговоре с NEWS.ru сенатор также напомнил об отмене президентских выборов на Украине и подчеркнул, что ситуация с переговорами «подвисает».

«Киевское руководство никогда не было самостоятельным. Оно всегда зависело от решений, принимаемых не Киеве, — это хорошо показали стамбульские переговоры», — сказал Климов. По его словам, тогда российская сторона была настроена серьезно и подготовила вместе с украинской делегацией все необходимые документы, «а потом приехали парни из Лондона и Нью-Йорка, запретили им вести переговоры» и обязали Киев продолжать боевые действия.

Сенатор напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что «Западу нельзя верить на слово», при этом подчеркнув, что Москва не уклоняется от политико-правовых способов решения конфликта. «Но такого рода переговоры должны быть продуктивными и конструктивными. А конструктивными — значит, в полной мере учитывать позицию РФ», — заключил Климов.

Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил в воскресенье глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, это странам Запада «выгодно подогревать украинский кризис», а Россия с самого начала была готова к продуктивному диалогу.

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