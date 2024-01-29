Россия открыта для переговоров по украинскому урегулированию, заявили в Кремле. Но, несмотря на готовность Москвы к диалогу, Киев упорно продвигает невыгодную РФ «формулу мира». Такое упрямство начинает вызывать раздражение на Западе, который уже устает от конфликта. Есть ли в Киеве политики, способные к переговорам, сделают ли западные страны ставку на главкома ВСУ Залужного и почему президенту Зеленскому выгодно затягивать спецоперацию — в материале NEWS.ru.
Москва открыта к переговорам по Украине
Россия была, остается и будет открыта для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил 26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона решительно настроена на достижение своих целей, хотя и предпочла бы добиться этого дипломатическими средствами. «Если же нет, то военная операция будет продолжаться до достижения наших целей», — добавил он.
Так Песков прокомментировал публикацию Bloomberg, согласно которой Кремль якобы «прощупывает почву» на предмет готовности Белого дома участвовать в переговорах по Украине. По этой версии, Москва по неофициальным каналам дала понять Вашингтону, что открыта для диалога, том числе, возможно, к обсуждению мер безопасности для Киева.
Bloomberg утверждает cо ссылкой на источники, что «сигналы» были переданы в прошлом месяце через посредника. Как пишет издание, Кремль якобы согласится на вступление Украины в НАТО, а в обмен потребует от Запада признания новых регионов российскими. Песков эту информацию опроверг. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, в свою очередь, заявила, что Вашингтону неизвестно о таких изменениях в российской позиции. Она также добавила, что «Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией и как».
Что мешает Москве и Киеву начать переговоры
Подобная информация появляется в западных СМИ не впервые. Например, в декабре The New York Times писала, что Москва посылает «сигналы» о готовности к переговорам о прекращении огня, к заморозке боевых действий на нынешних позициях. Один из источников газеты заявил, что российский президент Владимир Путин не желает отступать «ни на метр».
В то же время несколько американских чиновников заявили газете, что такие «сигналы» вовсе не говорят о готовности к компромиссу и могут быть лишь попыткой ввести в заблуждение. Кроме того, уточняется, что Украина настаивает на своей «формуле мира», которая предполагает вывод российский войск за границы 1991 года.
Президент Украины Владимир Зеленский, презентуя этот план в ООН, признавался, что нейтральности он не предполагает. На обсуждения «формулы» российских дипломатов не приглашают, хотя на Западе признают необходимым привлекать Москву к процессу. Например, такой тезис озвучил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на недавнем обсуждении «формулы» в Давосе. Россия же неоднократно подчеркивала, что «формула мира» не может быть реализована. Как заявлял Путин 16 января, этот план представляет собой по сути запрет для переговорного процесса.
Ситуация с переговорами действительно сложная — Россия готова решать проблему дипломатическим путем и работает с партнерами Украины, но Киев этот диалог срывает, заявил NEWS.ru политолог, бывший депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев. По его словам, украинская власть чувствует себя уверенно во время боевых действий.
«Условно говоря, к Зеленскому и близким к нему чиновникам в украинском обществе есть претензии, но в связи с военным положением они снимаются. И чем дольше будет длиться конфликт, тем увереннее он себя чувствует», — пояснил политолог.
Сделает ли Запад ставку на Залужного
Димитриев отметил, что есть и обратная сторона процесса — действия Зеленского и близких к нему силовиков вызывают раздражение на Западе. Причем они варьируются в зависимости ситуации. Например, команда украинского президента может заручиться поддержкой Великобритании и срывать переговоры, выгодные американцам, и наоборот.
«Но суть их одна. Они уже два года маневрируют между этими центрами силы, срывают те или иные переговоры. Они фактически привели не только к раздражению на Западе от украинской темы, но и к снижению реальных военных поставок», — подчеркнул эксперт.
В то же время в коридорах власти Киева есть альтернативные силы, которые не могут публично заявлять о готовности к переговорам, оговорился Димитриев. Он предполагает, что они более договороспособны, поскольку лучше Зеленского понимают реальную ситуацию на фронте, вызванную в том числе со снижением военных поставок с Запада. В первую очередь речь идет о главкоме ВСУ Валерии Залужном.
«Мы не можем утверждать, что Москве сейчас необходимо выходить на Залужного с какими-то предложениями — речь идет не об этом. Но если авторитет Залужного будет высок, то на Западе однажды попробуют сместить Зеленского в его пользу — если Зеленский и его окружение будут слишком неудобны для переговоров», — считает Димитриев.
Как отметил политолог, хотя президентские выборы на Украине в этом году отменили, не исключено, что Зеленского все равно вынудят сложить полномочия «либо произойдет еще что-то радикальное». При этом если нынешний украинский президент будет мешать достижению консенсуса Москвой и Вашингтоном, Запад сместит его самостоятельно, допустил эксперт.
Напомним, еще в первые дни СВО, в феврале 2022 года, Путин обратился к украинским военным, призвав их брать власть в свои руки и не позволять радикально настроенным силам использовать мирное население в качестве щита.
«Для украинских политиков часики тикают»
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, в свою очередь, подчеркнул, что из-за отмены президентских выборов Зеленский уже весной скоро потеряет свою легитимность. Таким образом, Москве будет попросту не с кем проводить переговоры.
«Он, по сути, превращается в диктатора, что весьма сомнительно с точки зрения его легитимности. Верховная рада летом тоже теряет свою легитимность, потому что и выборов в парламент пока не назначено. И, действительно, возникает вопрос: а с кем тогда разговаривать-то? Вот тут часики для украинских политиков тикают, а для нас не тикают», — сказал политолог NEWS.ru.
Почему российско-украинские переговоры зашли в тупик
Россия и Украина уже предпринимали попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. Спустя несколько дней после начала спецоперации, 28 февраля 2022 года, делегации двух стран встретились в Белоруссии. Затем переговоры «переехали» в турецкий Стамбул, где 29 марта их открывал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда был достигнут значительный прогресс. В частности, украинская сторона передала письменные предложения по урегулированию конфликта. Хотя документы официально не опубликованы, но, по словам участников переговоров, Украина была готова отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и согласилась провозгласить себя нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Но в апреле переговоры забуксовали, а затем и вовсе были заморожены. Причем, как сообщал глава делегации РФ Владимир Мединский, сделала это украинская сторона.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов тоже считает, что на Украине партнеров для полномасштабных стратегических переговоров не просматривается. В разговоре с NEWS.ru сенатор также напомнил об отмене президентских выборов на Украине и подчеркнул, что ситуация с переговорами «подвисает».
«Киевское руководство никогда не было самостоятельным. Оно всегда зависело от решений, принимаемых не Киеве, — это хорошо показали стамбульские переговоры», — сказал Климов. По его словам, тогда российская сторона была настроена серьезно и подготовила вместе с украинской делегацией все необходимые документы, «а потом приехали парни из Лондона и Нью-Йорка, запретили им вести переговоры» и обязали Киев продолжать боевые действия.
Сенатор напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что «Западу нельзя верить на слово», при этом подчеркнув, что Москва не уклоняется от политико-правовых способов решения конфликта. «Но такого рода переговоры должны быть продуктивными и конструктивными. А конструктивными — значит, в полной мере учитывать позицию РФ», — заключил Климов.
Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил в воскресенье глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, это странам Запада «выгодно подогревать украинский кризис», а Россия с самого начала была готова к продуктивному диалогу.
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